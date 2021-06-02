Москва, , 09:32 — REGNUM Законопроект об отмене срока давности для преступлений коррупционной направленности внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

«Мы считаем, что для коррупционеров не может быть никакого срока давности. Пускай всю жизнь спят и ждут, когда за ними придут, а прийти нужно обязательно», — заявил Миронов.

Предлагается отменить сроки давности по 12 составам преступлений, уточнил парламентарий, в частности злоупотребление полномочиями, взятка, должностной подлог.

Миронов обратил внимание на то, что в 2020 было совершено более 30 тыс. коррупционных преступлений, причем по профессиональной принадлежности на первом месте правоохранительные органы, на втором — сотрудники образования.