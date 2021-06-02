Санкт-Петербург, 2 июня 2021, 09:40 — REGNUM Специалисты предприятия «Северная верфь» в Санкт-Петербурге завершили работы по монтажу главных распределительных щитов (ГРЩ) и щитов питания с берега на строящемся втором серийном фрегате «Адмирал Головко» (проект 22 350).
«Подключение двух ГРЩ даст возможность подавать электропитание на все установленные на фрегате системы и оборудование, которые обеспечивают жизнедеятельность», — пояснили 2 июня в пресс-службе ПАО «Северная верфь».
Достроечные работы на фрегате продолжаются. Корабль будет передан ВМФ России в 2022 году.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года главком ВМФ России Николай Евменов заявил, что фрегаты проекта 22 350 станут на флоте первыми штатными носителями гиперзвукового оружия.
Фрегаты проекта 22 350 предназначены для поражения надводных кораблей, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности.
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