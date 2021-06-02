Санкт-Петербург, 2 июня, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Специалисты предприятия «Северная верфь» в Санкт-Петербурге завершили работы по монтажу главных распределительных щитов (ГРЩ) и щитов питания с берега на строящемся втором серийном фрегате «Адмирал Головко» (проект 22 350).

ПАО «Северная верфь» Фрегат «Адмирал Головко»

«Подключение двух ГРЩ даст возможность подавать электропитание на все установленные на фрегате системы и оборудование, которые обеспечивают жизнедеятельность», — пояснили 2 июня в пресс-службе ПАО «Северная верфь».

Достроечные работы на фрегате продолжаются. Корабль будет передан ВМФ России в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года главком ВМФ России Николай Евменов заявил, что фрегаты проекта 22 350 станут на флоте первыми штатными носителями гиперзвукового оружия.