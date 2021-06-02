Ярославль, , 09:31 — REGNUM Губернаторы Ярославской и Костромской областей вошли в число 10 губернаторов России с самым низким уровнем дохода в 2020 году. Об этом сообщает Daily Storm.

Дмитрий Миронов Yarregion.ru

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов с доходом в 2,49 млн рублей занял восьмую строчку рейтинга «наиболее бедных» губернаторов. Губернатор Костромской области, несмотря на более скромный бюджет, оказался богаче ярославского. Сергей Ситников на десятой позиции с доходом в 2,96 миллиона рублей.

Самый бедный — глава Калмыкии Бату Хасиков с доходом в 1,2 млн рублей.

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