Ярославль, 2 июня, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Губернаторы Ярославской и Костромской областей вошли в число 10 губернаторов России с самым низким уровнем дохода в 2020 году. Об этом сообщает Daily Storm.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов с доходом в 2,49 млн рублей занял восьмую строчку рейтинга «наиболее бедных» губернаторов. Губернатор Костромской области, несмотря на более скромный бюджет, оказался богаче ярославского. Сергей Ситников на десятой позиции с доходом в 2,96 миллиона рублей.

Самый бедный — глава Калмыкии Бату Хасиков с доходом в 1,2 млн рублей.