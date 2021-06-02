Москва, 2 июня 2021, 09:30 — REGNUM У большинства жителей России (65%) нет сбережений. «Финансовую подушку» имеет лишь треть граждан (35%), приводит данные ТАСС со ссылкой на исследование ИХ «Ромир».
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Чаще других накопления на «черный день» делают люди старше 60 лет (40%). Реже всего копят деньги молодые люди 18−24 лет (13%).
Минимальная сумма «финансовой подушки» должна быть 200 тыс. руб., считают 31%. Достаточно от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для 21%, 60−100 тыс. руб. — для 20%, 40−60 тыс. — для 14%, 20−40 тыс. — для 9%, до 20 тыс. руб. — 4% граждан.
Опрос проведен в мае 2021 года. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет.
Ранее ИА REGNUM сообщало, комфортной для жизни семьи суммой сбережений жители России назвали 1,3 млн рублей.
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