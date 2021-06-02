Киев, 2 июня 2021, 09:36 — REGNUM Киеву необходимо готовиться к де-факто поглощению Белоруссии Россией со всеми последствиями, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Таким образом он прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о проработке вопроса открытия авиасообщения между Минском и Крымом.
«Обсуждение Лукашенко и (президентом России Владимиром) Путиным авиарейсов из Белоруссии в оккупированный Крым неслучайно. Белорусский диктатор угрожает признанием Крыма, причём и нам, и Западу», — написал Климкин на своей странице в Facebook.
Он также призвал украинских властей готовиться к «последствиям» интеграции России и Белоруссии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма повторили предложение властям Белоруссии открыть прямое пассажирское авиасообщение с Симферополем. Гендиректор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что компания не планирует выполнять рейсы в Крым. В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил такой возможности.
После инцидента с посадкой самолёта Ryanair и задержания блогера Романа Протасевича ряд западных стран, включая ЕС, запретили белорусским авиакомпаниям прокладывать маршруты над своей территорией. Эти страны допускают введение дополнительных санкций против Белоруссии.
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