Киев, , 09:36 — REGNUM Киеву необходимо готовиться к де-факто поглощению Белоруссии Россией со всеми последствиями, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Таким образом он прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о проработке вопроса открытия авиасообщения между Минском и Крымом.

«Обсуждение Лукашенко и (президентом России Владимиром) Путиным авиарейсов из Белоруссии в оккупированный Крым неслучайно. Белорусский диктатор угрожает признанием Крыма, причём и нам, и Западу», — написал Климкин на своей странице в Facebook.

Он также призвал украинских властей готовиться к «последствиям» интеграции России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма повторили предложение властям Белоруссии открыть прямое пассажирское авиасообщение с Симферополем. Гендиректор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что компания не планирует выполнять рейсы в Крым. В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил такой возможности.

После инцидента с посадкой самолёта Ryanair и задержания блогера Романа Протасевича ряд западных стран, включая ЕС, запретили белорусским авиакомпаниям прокладывать маршруты над своей территорией. Эти страны допускают введение дополнительных санкций против Белоруссии.

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