Екатеринбург, , 09:31 — REGNUM Экологический совет при мэре Екатеринбурге официально упразднён, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Чиновники планируют продолжить работу с общественниками в новом формате. Для этого будет сформирован Совет по стратегическому развитию Екатеринбурга.

Новое объединение сможет рассматривать вопросы не только экологии, но и других сфер жизни города. Совет примет участие в разработке стратегического плана Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экоактивисты выступили против строительства забора вокруг парка Уральского государственного университета путей сообщения.

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