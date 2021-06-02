Оренбург, , 09:29 — REGNUM В Оренбурге местный житель оспорил решение военных, отказавших в прохождении службы в армии по контракту, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского райсуда города.

Истец указал, что в октябре 2020 года из военной части им получено отношение для дальнейшего прохождения военной службы по контракту в должности водителя. Однако он получил письменный отказ начальника пункта отбора на военную службу по контракту в рассмотрении заявления в связи с наличием судимости.

Суд установил, что оренбуржец, действительно, в 2015 году был осужден на срок восемь месяцев условно с испытательным сроком один год. Однако в том же году от назначенного наказания освобожден в связи с амнистией. На момент рассмотрения заявления о трудоустройстве судимость была погашена.

Суд признал решение командования войсковой части незаконным и возложил на него обязанность устранить нарушение.