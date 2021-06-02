Варшава, , 09:26 — REGNUM 1 июня советник президента Польши по международной политике Кшиштоф Щерский провел пресс-конференцию по итогам переговоров с советником президента Литвы Астой Скайсгирите, которая состоялась в Вильнюсе. В рамках мероприятия польский чиновник заявил, что стороны разрабатывают «план сопротивления и противодействия» российско-германскому газопроводу «Северный поток — 2», сообщает Polskie Radio.

«Цель заключается в том, чтобы наш план помог Польше, странам Прибалтики и Украине минимизировать негативные последствия строительства газопровода для нашего региона», — заявил Щерский, не раскрывая деталей данного плана.

По словам польского чиновника, «строительство «Северного потока — 2» противоречит интересам ЕС, а в будущем превратится в огромную проблему для всей европейской политики, включая энергетический сектор, климатическую политику и отношения между странами ЕС».

Щерский также напомнил, что страны-члены инициативы «Троеморье» пытаются создать альтернативу негативным последствиям «Северного потока — 2» путем строительства альтернативного газопровода Baltic Pipe, который соединяет норвежское месторождения газа и польский Гданьск.