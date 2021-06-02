Мэриленд, , 09:30 — REGNUM В Клиническом центре Национального института здравоохранения в Бетесде (NIH) (штат Мэриленд) начался первый этап испытаний универсальной вакцины против гриппа с наночастицами FluMos-v1. Об этом сообщается на сайте института.

Испытания проводятся на людях. В ходе исследований учёные планируют проверить безопасность и иммуногенность вакцины.

«В Клиническом центре Национального института здравоохранения в Бетесде, штат Мэриленд, началось первое на людях испытание по оценке безопасности и иммуногенности экспериментальной вакцины против гриппа с наночастицами, предназначенной для обеспечения длительной защиты от множества штаммов вируса гриппа», — говорится в сообщении.

Здоровые участники в возрасте от 18 до 50 лет получат либо лицензированную вакцину против сезонного гриппа, либо экспериментальную вакцину FluMos-v1. Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) NIH разработали FluMos-v1 для стимуляции антител против нескольких штаммов вируса гриппа путем отображения части белка гемагглютинина (HA) вируса гриппа на самособирающихся каркасах наночастиц.

Экспериментальная вакцина должна защитить от разных штаммов гриппа на протяжении долгого времени.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что вакцины против коронавируса, возможно, со временем придётся обновлять.

Читайте также: На востоке Китая зафиксировано заражение человека птичьим гриппом H10N3