Барун-Хемчикский район, Тува, , 09:25 — REGNUM В Туве за минувшую неделю зарегистрировано 73 случая нападения клещей на людей. В большинстве случаев жертвами присасываний становятся дети до 17 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Лидерами по активности клещей стали Барун-Хемчикский район и город Кызыл. За неделю пять человек заболели клещевым борелиозом, четверо — клещевым риккетсиозом.

«С начала эпидемиологического сезона всего зарегистрировано 595 случаев укуса, в том числе детей — 309 случаев. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост на 40,7%», — отметили в управлении.