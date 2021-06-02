Джакарта, , 09:25 — REGNUM По данным министерства иностранных дел Индонезии, ещё двое индонезийских граждан заразились коронавирусом за границей, сообщает Kompas.

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Новые случаи заражения коронавирусом среди индонезийских граждан были выявлены в Бахрейне и Мозамбике.

Количество граждан Индонезии, подвергшихся воздействию коронавируса за рубежом, увеличилось до 4726 человек.

Между тем 203 гражданина Индонезии умерли от COVID-19 за рубежом, а 641 человек все ещё находится на лечении.