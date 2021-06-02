Москва, , 09:25 — REGNUM Новые правила выплат на детей от 3 до 7 лет, равно как и правила по выплатам одиноким родителям, оставляют за бортом миллионы российских семей, причём семей реально бедных, отметил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«Дело в том, что «правило нулевого дохода» предполагает наличие на протяжении всех 12 месяцев официального заработка. Есть исключения, но они не делают погоды. Например, можно стоять на бирже труда, но не более полугода», — отметил парламентарий в ТГ-канале.

Кроме того, по его словам, в России даже по данным Росстата не менее 15 млн неофициально занятых работников, и это не фрилансеры-программисты, а строители, сельхозрабочие, продавцы, транспортники, работники кафе и гостиниц, в общем обычный рабочий класс.

«Этих людей обманывают по зарплате, заставляют работать сверхурочно, их легко уволить, а теперь ещё и государство наказывает их детей», — констатировал депутат.

Шеин сообщил, что направил официальные запросы на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина и главы Минтруда Антона Котякова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минтруд РФ разработал правила предоставления новых выплат для малообеспеченных семей. Выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, и одиноким родителям, воспитывающим ребенка в возрасте от восьми до 17 лет будут предоставляться по тем же правилам, что и выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно. При назначении выплат будет использоваться комплексная оценка нуждаемости.

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