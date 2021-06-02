Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM На Елагином острове в Петербурге, где расположен любимый горожанами Центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова, 15-летняя девочка вечером 1 июня подверглась сексуальному насилию со стороны похотливого иностранца.

Как сообщает 78.ru, о преступлении в отношении подростка в полицию сообщила мать несовершеннолетней пострадавшей. Как рассказала женщина, около 19 часов злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери.

«Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого, им оказался гражданин Узбекистана, которому накануне исполнилось 37 лет. Возбуждено уголовное дело», — отмечает источник.