Новосибирск, , 09:22 — REGNUM Сложность решения проблемы бедности в России очевидна. Так считает старший преподаватель кафедры статистики Новосибирского государственного университета экономики и управления ЕленаМакаридина.

«С одной стороны, социальное государство обязано оказывать поддержку своим гражданам в обеспечении так называемого «нормального» уровня жизни, подразумевающего целесообразное потребление товаров и услуг, согласно научно доказанным и рекомендованным нормам, дающее возможность человеку восстановить его физические и интеллектуальные силы. И тем самым, выступать как гарант благосостояния человека, вне зависимости от его индивидуальных особенностей. Помощь в этом случае, как правило, представлена в виде социальных трансфертов различного рода (пенсии, пособия и т.п.). С другой стороны, государство должно стимулировать граждан к экономической самостоятельности, к активному участию в трудовой деятельности, инвестируя в развитие человеческого капитала (в отрасли здравоохранения, образования, охрану окружающей среды и т.д.)», — уточнила эксперт.

По её словам, озвученная первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым идея,об ужесточении контроля социальной поддержки и конкретизации адресных мер, на основе введения имущественного ценза, не нова.

«Казалось бы, это реальный способ сохранять приемлемый уровень потребления и компенсировать выпадающие доходы у наиболее незащищённых социальных групп населения. Такая форма адресной поддержки оказалась эффективной в условиях текущей экономической ситуации, отягощённой пандемическим фактором. Но, во-первых, это подход «даём рыбу», а не «даём удочку и учим ловить рыбу». А во-вторых, серьёзнейший вопрос: как будет определен имущественный ценз? — уточняет она. — Однозначно, это локальное решение, и в целом не окажет существенного влияния на реальную бедность. Хотя, безусловно, улучшит отчётные показатели, показывая стабилизацию или даже повышение минимума номинального дохода. Но рост цен такими мерами не остановить, не прекратить территориальной дифференциации уровня жизни, не устранить опасность социальной напряженности».

Решение проблемы бедности всегда должно быть комплексным, и, прежде всего, должно быть направленнона формирование устойчивых предпосылок экономического роста, отмечает ЕленаМакаридина.

«В нашем случае, это благоприятный деловой климат для увеличения объёмов инвестиций, реальные действия по поддержке обрабатывающих промышленных отраслей, реформирование налоговой системы, например, в части взимания НДФЛ с малоимущих, содействие малому и среднему бизнесу. И главный акцент на человеческий капитал — финансирование государством не «рыбы», а «удочек»: вложение в здоровье населения, образование, профессиональное обучение сегодня — залог благополучного экономического будущего завтра», — подчёркивает эксперт.