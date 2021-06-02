Москва, , 09:22 — REGNUM В России придумали способ для выявления недобросовестных операторов связи, которые проводят звонки злоумышленников с подменных номеров в адрес банковских клиентов. С этой целью предлагается создать Систему учёта и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ). Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что в настоящее время подобный механизм анализа входящих звонков с подмененных номеров отсутствует, а мошеннические звонки обычно позволяют совершать мелкие игроки, которых на рынке связи насчитывается более сотни.

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При этом указано, что СУАТМ должна работать под руководством Роскомнадзора или МВД, так как операторы связи уже по закону обязаны отвечать на их запросы, пояснил собеседник издания.

Эта инициатива, с которой выступил Тинькофф-банк, уже направлена на обсуждение в Ассоциацию банков России.

«Наша инициатива, в отличие от других, направлена не на ужесточение наказания [операторов] или блокировку входящих звонков, а на проведение расследований для выявления операторов, которые позволяют совершать мошенникам звонки с подменными номерами», — пояснил представитель кредитной организации.

В Роскомнадзоре отметили, что заинтересованы в выработке наиболее эффективного решения для борьбы с мошенническими звонками с подменных номеров и готовы принять участие в обсуждении инициативы Ассоциации банков России, в случае поступления соответствующего обращения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае в России состоялась презентация ресурса для выявления мошенников и борьбы с ними. Так, сообщить о совершённом кибермошенничестве, с которым они столкнулись, граждане смогут, оставив заявление на специальной платформе «Мошеловка».