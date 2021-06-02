Сухум, , 09:28 — REGNUM 29 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 1 июня. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

«Тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 244 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 29 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 89 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 23 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 15 360 носителей SARS-CoV-2. Из них 14 737 победили инфекцию, в том числе 44 — за последние сутки. Всего в стране скончались 234 пациента с диагнозом COVID-19, из которых один — в течение последних суток.

Днём ранее в Абхазии выявили 17 новых носителей коронавируса в результате 217 исследований.

Стоит отметить, что в Абхазии с 12 мая идёт вакцинация населения от COVID-19. В республику из России привезли 6,5 тыс. доз вакцины «Спутник V». 1 мая прививку сделал министр юстиции Абхазии Анри Барциц.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии сообщили о подготовке пляжей к курортному сезону