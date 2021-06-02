Москва, 2 июня, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Механизмы прямого финансирования для открытия бизнеса в России признало неэффективными российское Минэкономики. Об этом 2 июня заявила замглавы ведомства Татьяна Илюшникова.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

«Да, такая раздача слонов оказалась неэффективной. Мы отказались от прямого распределения средств на открытие дела. Потому что желание открыть бизнес так или иначе возникает из опыта, усвоенных уроков, полученных компетенций, а когда ты просто получаешь деньги на открытие, не понимая, как будешь его делать, — это не работает», — сказала она в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), комментируя опыт в прошлые годы, когда шло выделение грантов с прямым финансированием.

Также Илюшникова уточнила, что, согласно последним опросам Минэкономразвития РФ, «практически 50% представителей МСП (малого и среднего предпринимательства), независимо от возраста компаний и сферы деятельности, имеют запрос на соответствующие компетенции».

«Речь идет не о классическом образовании, а о скиллах в тех или иных сферах. Например, в сфере маркетинга или продвижения в социальных сетях», — указала замглавы ведомства.

Кроме того, она отметила, что, исходя их этого, меры поддержки также будут направлены «на развитие и прокачку этих выпадающих компетенций или их замещение в государственной инфраструктуре».

Помимо этого, Илюшникова добавила, что некоторые из навыков будут даваться предпринимателям в ходе обучения, а часть из них из числа тех, которые сложно сформировать на малом предприятии из-за узкой специализации, будет предлагаться в виде услуг в центрах «Мой бизнес», наличествующих во всех регионах РФ.

«Это работы в сфере регистрации и участия в государственных торгах и закупках, размещения в маркетплейсах, а также сертификации, стандартизации и патентования. Кстати, это уже сейчас самые востребованные сервисы, их перечень будет расширяться», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман заявил, что Генеральная прокуратура России быстро сориентировалась в условиях пандемии и приложила серьезные усилия к тому, чтобы права предпринимателей соблюдались.