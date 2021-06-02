Уфа, , 09:21 — REGNUM Мопед с двумя подростками столкнулся бензовозом в Башкирии. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что ДТП произошло днем 1 июня в Кармаскалинском районе. 16-летний житель Уфы сидел за рулем мопеда. В селе Кармаскалы, предположительно, он стал совершать обгон и столкнулся с попутным бетоновозом КамАЗ, который поворачивал налево.

Отмечается, что в результате этой дорожной аварии 17-летний пассажир мопеда получил травмы и был срочно доставлен в медучреждение.

«За рулём КамАЗа находился 48-летний местный житель, что он, что водитель мопеда водительских прав не имели. Несовершеннолетние двигались без мотошлема», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП скончался мотоциклист.