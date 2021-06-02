Киото, Япония, , 09:19 — REGNUM Nintendo откроет в Японии музей, посвящённый видеоиграм. Об этом 2 июня компания сообщила на своём сайте.

Построенное в 1969 году здание, в котором будет проведена реконструкция, расположено на территории города Киото. Оно являлось частью завода Nintendo Uji Ogura.

Экспозиции будут посвящены продуктам, которые компания выпустила за свою историю. Пока музею дано название «Галерея Nintendo» (Nintendo Gallery), возможно, впоследствии он получит новое. Ожидается, что реконструкция здания будет завершена в марте 2024 года, пока нет информации о сроках открытия музея.

Напомним, Nintendo была основана в 1889 году, изначально компания выпускала нарисованные вручную игральные карты «Ханафуда» в японском стиле. В 70-х годах XX века она начала производить игрушки, видеоигры и аркадные автоматы Nintendo начала разрабатывать в 1978 году.

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