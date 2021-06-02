Красноярск, , 09:19 — REGNUM В связи с предстоящим увеличением объёмов расходования воды на Красноярской ГЭС муниципальные органы управления Красноярска переведены в режим «Повышенная готовность». Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Паводковую ситуацию в Красноярске обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Решено ввести режим угрозы ЧС. С 14:00 (местное время) 2 июня объём расходования воды на Красноярской ГЭС составит 6000 кубометров в секунду, к 4 июня он возрастёт до 7000 кубометров в секунду. Растёт уровень воды в реке Енисей.

Ресурсоснабжающие организации на совещании заявили о готовности к работе в условиях паводка. Предусмотрены дополнительные меры по защите оборудования.

Жителям, чьи дома расположены в низменностях, прилегающих к руслу Енисея, рекомендуют принять меры по защите своего имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным специалистов, в этом году на конец мая запасы воды в снежном покрове Западного и Восточного Саянов оцениваются как рекордные.

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