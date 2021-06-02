Вашингтон, , 09:47 — REGNUM Если внешняя политика Соединенных Штатов не примирит политический реализм и заботу о правах человека, Вашингтон не сможет удержать глобальное лидерство в конкуренции с Пекином и Москвой, считает американский политолог Роберт Каплан.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, благодаря использованию озабоченности правами человека в качестве инструмента внешней политики Соединенные Штаты в XX веке сохранили политическое единство внутри страны и «одержали победу над СССР».

Однако сегодня Вашингтон не способен занять позицию лидера, поскольку «политический центр был утрачен, о реализме и правах человека редко говорят на одном дыхании», отметил автор.

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«Но если внешняя политика США не примирит реализм и заботу о правах человека, то Америка не будет иметь убедительной концепции глобального лидерства, которая могла бы выиграть в конкуренции с Китаем и Россией», — написал Каплан в своей статье для Project Syndicate.

Он подчеркнул, что власти США не должны отказываться от стратегического преимущества, которое даёт их давняя приверженность правам человека.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 июня, министры обороны стран Североатлантического альянса обсудили противодействие вызовам со стороны России и Китая.

Главной темой переговоров стала инициатива «НАТО-2030», выдвинутая генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Министр обороны США Ллойд Остин «выразил твердую поддержку инициативе» и заявил, что она позволит «сохранить альянс сильным с военной точки зрения» и «укрепить с политической точки зрения».

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