Ижевск, , 09:17 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 2 июня прививку от коронавируса сделали 117 987 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 94 209 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Более половины привитых — граждане в возрасте старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

За минувшие сутки были вакцинированы 850 человек. 3652 жителя Удмуртии за указанный период получили второй компонент препарата, полностью завершив вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июня в республике провели 1 163 811 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2190 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2171 исследование.

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