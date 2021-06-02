Санкт-Петербург, , 09:17 — REGNUM Власти Приамурья рассчитывают в рамках ПМЭФ-2021, который проходит в Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня, извлечь максимальную выгоду для региона и увезти много инвестиционных соглашений. Делегацию области на форуме возглавил губернатор Василий Орлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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«На Петербургском экономическом форуме мы ориентируемся на максимальное количество новых заключенных соглашений», — сказал Орлов.

Делегация Амурской области рассчитывает на соглашение с РЖД, которое обеспечит развитие БАМа и Транссиба. С администрацией Санкт-Петербурга планируется достигнуть договоренностей по новым подходам во взаимном торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Переговоры с ВЭБ. ДВ будут касаться своевременного строительства трансграничной канатной дороги.

Планируется подписание соглашения между ВЭБ. РФ, ВТБ и группой ЕСН по финансированию проекта нового метанольного завода в Сковородино.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация от Приморья во главе с губернатором Олегом Кожемяко примет участие в Петербургском международном экономическом форуме — 2021. Глава региона будет участником пленарного заседания форума, на котором выступит президент РФ Владимир Путин, и в панельных дискуссиях. Также запланирован ряд встреч с руководителями российских и зарубежных компаний, представителями органов власти.