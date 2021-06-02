Новотроицк, Оренбургская область, , 09:14 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области 2 июня часть населения осталась без горячей и холодной воды. Как сообщили в мэрии, организован подвоз воды до обеда по графику.

Водоснабжение отключено в 15 домах, здании городской администрации, двух детских садах, торговом комплексе «Март» и на комбинате школьного питания. Причиной отсутствия водоснабжения названы ремонтные работы по замене задвижки D-200.

Напомним, весной 2021 года Новотроицк отметился рядом коммунальных аварий, самой крупной из которых стало ЧП на центральной фекальной насосной станции. В результате более суток весь муниципалитет находился без воды. Вводили режим чрезвычайной ситуации.

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