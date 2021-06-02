Москва, , 09:13 — REGNUM В центре Москвы началось комплексное благоустройство территории острова Балчуг, сообщает 2 июня официальный сайт мэра и правительства столицы.

Работы проходят в районах Замоскворечье и Якиманка. Благоустраиваются Софийская, Раушская, Космодамианская набережные, Фалеевский переулок и Репинский сквер. Ещё раньше благоустройство стартовало на Садовнической набережной, Садовнической улице и в двух Раушских переулках.

Как рассказал вице-мэр Москвы Пётр Бирюков, работы проводятся в рамках единой концепции благоустройства городских набережных.

«С 2011 года отремонтированы 32 набережные общей протяженностью около 60 километров. В исторической части города создан единый комфортный пешеходный маршрут вдоль набережных от центра «Москва-Сити» до Таганской площади», — рассказал он.

Особенностью проекта станет разделение пространства на историческое, вдоль домов, и современное, у воды.