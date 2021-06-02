Ижевск, , 09:12 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 2 июня выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 42 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 238 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — трое детей в возрасте до 14 лет и 12 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 45 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 31 046 человек. 447 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне, как и за минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом летальных случаев не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2745 человек. Из этого числа 2229 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 266 человек — в состоянии средней степени тяжести, 50 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Удмуртию поступила партия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирская область). Объем поступившей партии — 21 140 комплектов вакцины. В настоящее время препарат распределяется по медицинским учреждениям республики.

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