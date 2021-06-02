Горно-Алтайск, , 09:12 — REGNUM В Республике Алтай введён запрет на перевозку пассажиров водным транспортом без специального разрешения. Решение принято Судебной коллегией Верховного суда региона 19 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее суд первой инстанции удовлетворил требование прокурора о запрете судовладельцам без лицензии перевозить пассажиров по местным водоёмам. Ответчик попытался обжаловать приговор в Верховном суде.

«Судебная коллегия при проверке судебного решения признала правомерным наложенный судом запрет осуществления ответчиком указанного вида деятельности до получения соответствующей лицензии, поскольку осуществление перевозки пассажиров внутренним водным транспортом подлежит обязательному лицензированию», — отметили в пресс-службе суда.