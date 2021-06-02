Богота, , 09:17 — REGNUM За сутки в Колумбии выявили 25 966 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба минздрава страны.

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По последним данным, всего в Колумбии было зарегистрировано 3 432 422 случая заражения SARS-CoV-2. При этом 3 193 406 инфицированных уже излечились.

«1 июня мы подтвердили выздоровление 23 833 пациентов, 25 966 новых случаев заражения и 523 летальных исхода в Колумбии», — говорится в сообщении.

За 31 мая в стране выявили 23 177 новых случаев заражения коронавирусом. Число смертей от COVID-19 по стране возросло до 89 297.

Напомним, ранее Южная Корея предоставила Колумбии 10 тыс. защитных масок в знак благодарности за участие в Корейской войне (1950−1953 гг).

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