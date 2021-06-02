Санкт-Петербург, , 09:11 — REGNUM Технологическое нарушение на теплотрассе у дома 28 на улице Костюшко в Московском районе Санкт-Петербурга произошло утром 2 июня. Четырехэтажный фонтан кипятка забил из-под земли рядом с окнами горожан. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В свою очередь в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» рассказали корреспонденту ИА REGNUM, что первое сообщение об аварии на теплосети поступило на пульт дежурного в 08:30 мск.

«В рамках подготовки сетей к новому отопительному сезону специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга обнаружили технологическое нарушение, — рассказали в компании. — Сотрудники аварийных бригад предприятия оперативно обеспечили все необходимые меры безопасности. В данный момент выход воды на поверхность локализован. Участок трубопровода отключён, организовываются ремонтные работы».

В ближайшее время технологическое нарушение будет устранено.

«Диагностика сетей является обязательным мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Проверки позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры. Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе испытаний — это предотвращенные технологические нарушения в теплоснабжении нашего города зимой», — подытожили в «Теплосети».