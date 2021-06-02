Рига, , 09:09 — REGNUM Сборная России 1 июня разгромила команду Белоруссии (6:0) в заключительном матче группового этапа на чемпионате мира (ЧМ), который проходит в Риге, и 2 июня сыграет в матче четвертьфинала мирового первенства со сборной Канады.

В то же время, ранее канадцы проиграли в серии послематчевых буллитов команде Финляндии (3:2), однако поражение сборной Латвии от немцев (2:1) позволило сборной Канады занять четвертой место в группе В и выйти в плей-офф чемпионата мира нынешнего года.

При этом сборные России и Канады встретятся впервые в матче на мировом первенстве с 2018 года, когда они также встречались в четвертьфинале и тогда канадцы выиграли в овертайме со счетом (5:4).

Также сборная России смогла последний раз обыграть Канаду на мировом первенстве в 2011 года, когда во время чемпионата мира в Братиславе российская команда также в четвертьфинале победила со счетом 2:1.

Кроме того, сборная Канады является 26-кратным чемпионом мира, уступая по данному показателя только сборной СССР/России, которая выигрывала мировое первенство по хоккею 27 раз.

Отметим, матч четвертьфинала между сборными России и Канады в Риге состоится 2 июня и начнется в 20:15 мск.