Балаклея, Украина, , 09:15 — REGNUM В украинский суд направлено обвинительное заключение относительно командира отряда разминирования части ВСУ, который может быть причастен к взрыву на складе боеприпасов в районе города Балаклея Харьковской области в 2019 году. Об этом сообщила 1 июня пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

«По данным следствия, командир отряда разминирования не принял мер по обеспечению защиты личного состава, соблюдения правил техники безопасности и не проконтролировал их работу со взрывоопасными предметами», — сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что на складе во время загрузки боеприпасов начался пожар и взрывы. В результате трое силовиков погибли, ещё трое получили ранения.

Командира отряда обвинили в халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, ранее журналист Владимир Бойко сообщил, что взрывы на складе боеприпасов могли устроить украинские силовики для сокрытия недостачи.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрывы на артиллерийском складе в Балаклее устроил украинский спецназ — СМИ