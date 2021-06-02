Уфа, , 09:11 — REGNUM Житель Челябинской области погиб в результате наезда на мотоцикле на дорожное ограждение в Башкирии. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что ДТП произошло вечером 1 июня в Белорецком районе. 40-летний житель Челябинской области ехал на мотоцикле по автотрассе Уфа — Инзер — Белорецк. На 186 км этой дороги он наехал на дорожное ограждение.

Отмечается, что мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

«Известно, что погибший водительских прав не имел, к тому же управлял мототранспортом, не зарегистрированным в установленном порядке. Мужчина приобрёл двухколёсный транспорт в с. Инзер и возвращался домой», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.