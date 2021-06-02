Екатеринбург, , 09:15 — REGNUM В Екатеринбурге вновь появится бюст императрицы Екатерины I. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Ищут подрядчика, который разработает проектную документацию на восстановление бюстов Петра I и Екатерины I «на прилегающей территории Музея архитектуры и дизайна». Отметим, бюст императора уже размещён рядом с музеем.

Также исполнителю нужно сформировать документацию на установку обелисков «Московской заставы» на перекрёстке пр. Ленина — ул. Московская.

Как сообщало ИА REGNUM, обелиски «Московской заставы» размещались на старой границе города в дореволюционное время. Позже их демонтировали.

Читайте также: В Екатеринбурге восстановят обелиски «Московской заставы»