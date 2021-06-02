Москва, 2 июня, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Россия при текущем уровне добычи обеспечена золотом на ближайшие 40 лет. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов.

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Глава федерального ведомства отметил, что Россия лидирует в мире по запасам этого драгоценного металла, а по объёмам его добычи занимает третье место после Китая и Австралии.

«Обеспеченность страны при текущем уровне добычи составляет порядка 40 лет», — подчеркнул Козлов в интервью газете «Известия».

Он добавил, что при этом Россия регулярно увеличивает свою ресурсную базу по золоту.

«В частности, с 2010 года прирост запасов драгоценного металла составил порядка шести тысяч тонн. За последний десяток лет начали функционировать три крупных месторождения — Наталкинское и Павлик в Магаданской области, Гросс в Якутии, Вернинское в Иркутской области», — отметил глава Минприроды РФ.

Кроме того, к разработке также готовится месторождение Сухой Лог в Иркутской области и несколько крупных месторождений на Дальнем Востоке.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, по итогам 2020 года экспорт золота из России составил $18,535 млрд. Это в 3,2 раза больше по сравнению с результатами 2019 года.

Добавим, что в 2020 году в России было произведено более 314 тонн золота, что почти на 23 тонны меньше, чем за 2019 год.