Тбилиси, , 09:04 — REGNUM Жителям Грузии нужно больше сил и терпения для того, чтобы пройти путь к евроинтеграции. Об этом заявил посол Германии Хуберт Книрш в интервью «Общественному телевидении», опубликованному 1 июня.

Дипломат отметил, что Грузии для вступления в Евросоюз нужно провести ряд реформ и укрепить экономику. Для этого нужна большая работа представителей власти и широкая поддержка среди населения.

«Мой совет Грузии — следовать европейским амбициям с большим терпением и настойчивостью, — сказал Книрш. — Это требует больших усилий в парламенте, в правительстве. Это также означает изменения, которые необходимо принять».

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что грузинское правительство подаст заявку на вступление в Евросоюз в 2024 году.

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