Москва, , 09:01 — REGNUM Производство новейшей планирующей авиабомбы «Дрель» могут начать в России уже в 2023 году. Об этом глава холдинга «Технодинамика» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Насенков сообщил журнаистам в кулуарах съезда Союза машиностроителей России.

По его словам, завершение проекта «Дрель» ожидается в 2022 году. Если в том же году будут завершены испытания, то уже в 2023 году станут возможны выход на серийное производство и поставки заказчику.

Разработчик планирующей авиабомбы «Дрель» — входящее в концерн «Техмаш» НПО «Базальт». Такая бомба способна уничтожить бронетанковую технику, наземные радиолокационные станции, пункты управления энергетических установок и зенитные ракетные комплексы.

Как сообщало ИА REGNUM, государственные испытания планирующей авиабомбы «Дрель» проходили с октября 2018 года.

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