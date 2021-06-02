Москва, , 09:01 — REGNUM Правительство Москвы включило в программу реновации ещё 13 новых стартовых площадок для строительства жилья, сообщили в Стройкомплексе.

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Стартовые площадки расположены в семи административных округах и 12 районах Москвы. Общая площадь составляет 248,2 тыс. кв. метров.

Планируется, что в новостройки переедут из старых пятиэтажек 9 тыс. участников программы реновации. Будет расселено 50 старых домов — это 3550 квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Москве по реновации выделено 513 стартовых площадок для строительства более 8 млн кв. метров жилья.

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