Сеул, , 09:03 — REGNUM В мае 2021 года индекс потребительских цен в Южной Корее составил 107,46 пунктов, что на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, темпы роста показателя в стране являются самыми высокими с апреля 2012 года. По сравнению с апрелем текущего года индекс потребительских цен вырос на 0,1%.

Так, по сравнению с апрелем текущего года стоимость бензина выросла на 23%, дизельного топлива — на 25,7%, сжиженного природного газа (СПГ) — на 24,5%. Цены на сельскохозяйственную, лесную и рыбную продукцию также увеличились на 13%. В частности, стоимость зеленого лука выросла на 130%, яиц — на 45,4%, чеснока — на 53%, красного молотого перца — на 35,3%, риса — на 14%, говядины — на 9,4%, свинины — на 6,8%.

Стоимость бытовых услуг в Южной Корее увеличилась в годовом исчислении на 2,5%, а персональных услуг — на 2,5%.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.