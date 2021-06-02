Улан-Удэ, , 09:00 — REGNUM В Бурятии за первые четыре месяца 2021 года ввели в эксплуатацию 1154 жилых дома на 1470 квартир общей площадью 122,9 тыс. кв. метров. Объёмы вводы жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в 2,1 раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

При этом 88,5% всего объёма обеспечили местные жители за свой счёт. 14 тыс. кв. метров жилья построено на садоводческих участках. Три четверти домов построены в столице республики Улан-Удэ.

«Среди районов республики лидируют Иволгинский район, где было введено 11,6% жилья от сданного в эксплуатацию по республике в целом, Кабанский — 3,4%, г. Северобайкальск — 1,5%, Прибайкальский район — 1,3%», — отметили в службе статистики.