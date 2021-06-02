Вашингтон, , 08:58 — REGNUM К Minecraft вышло официальное дополнение (DLC), которое представляет собой кроссовер с анимационным сериалом «Бен-10». Анонсирующий ролик был опубликован на YouTube-канале проекта.

DLC предлагает геймерам помочь «Бену, дедушке и Гвен остановить вторжение пришельцев». Оно ставит перед игроками задачу найти «недостающую ДНК» и победить инопланетян-злодеев. Дополнение уже доступно в магазине Minecraft.

Напомним, анимационный сериал «Бен-10» канал Cartoon Network показывал с 27 декабря 2005 года по 15 апреля 2008-го. Сюжет рассказывает о том, как десятилетний Бен Теннисон, егодвоюродная сестра Гвен и их дедушка Макс нашли в лесу инопланетный прибор, который позволяет превращаться в одного из десяти космических супергероев.

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