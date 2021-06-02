Кувандык, Оренбургская область, , 08:57 — REGNUM В Оренбургской области транспортная прокуратура назвала причину ЧП на железной дороге, которое произошло в апреле на железнодорожной станции «Кувандык». По итогам проверки установлено, что два грузовых вагона сошли с рельсов из-за ненадлежащего содержания железной дороги работниками АО «Криолит», являющегося собственником железнодорожной ветки.

Как отметили в Уральской транспортной прокуратуре, ширина колеи в районе стрелочного перевода превышала максимально допустимую. При этом мероприятия, направленные на предупреждение технических неисправностей, должностными лицами предприятия не проводились. Возбуждено административное производство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля 2021 года на подъездных путях АО «Криолит» станции «Кувандык» Южно-Уральской железной дороги с рельсов сошли два вагона, гружённых удобрениями.

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