Красноярск, 2 июня 2021, 09:01 — REGNUM Власти Красноярска ввели режим угрозы чрезвычайной ситуации в связи с паводковой ситуацией, вызванной сбросом воды на Красноярской ГЭС. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе городской администрации.
Отмечается, что все органы управления были переведены в повышенный режим функционирования.
В пресс-службе сообщили, что Красноярская ГЭС увеличит сбросы воды до 6 тыс. кубометров в секунду, что может серьезно осложнить паводковую обстановку в краевой столице и её окрестностях.
Как сообщало ИА REGNUM, расход воды на плотине Красноярской ГЭС по состоянию на 1 июня составляет 5310 кубометров в секунду, уровень воды в реке Енисей остаётся на отметке 363 см (при критическом в 390 см).
По местам возможного подтопления проводятся рейды. Прогнозируется повышение уровня воды в Енисее.
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