Нур-Султан, , 08:59 — REGNUM За прошедшие сутки в Казахстане выявили 1319 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 июня сообщается на сайте Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

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По официальным данным, за 24 часа общее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 388 991. Больше всего инфицированных в Нур-Султане — 218. За сутки в Казахстане от COVID-19 умерли 18 человек.

При этом с момента начала пандемии в Казахстане выздоровели более 359 тыс. пациентов с коронавирусом.

Напомним, на 31 мая в Казахстане двумя компонентами вакцины от COVID-19 привились 1 056 000 человек. Больше всего прививок сделано в городе Алма-Ата. Здесь обе прививки поставили 195 тыс. человек,

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