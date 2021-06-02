Москва, , 09:16 — REGNUM Финансовая безопасность и независимость гражданина может быть обеспечена при наличии сбережений, в противном случае человек беззащитен и перед работодателем, и перед экстренными обстоятельствами. Об этом 2 июня заявил создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет ничего более нервного, чем жизнь от зарплаты и до зарплаты без сбережений, поэтому необходимо формировать собственный капитал. Несмотря на то, что многие находятся в тяжелых обстоятельствах, именно для них сбережения и являются самым необходимым», — сказал он в беседе с агентством «Прайм».

Также Клопенко отметил, что, по его мнению, необходимо постоянно откладывать определенную сумму со своих доходов, даже и незначительную, и рекомендовал для этого удерживать 5−10% с любого своего дохода.

«И не стесняйтесь маленьких сумм — со временем они составят основу вашего вполне достойного капитала», — добавил эксперт.

По мнению финансиста, даже при самой скромной жизни, постоянные отчисления при получении доходов не будут доставлять человеку новых неудобств по контролированию себя в затратах.

«Запретите себе тратить свои сбережения — оставьте такую возможность только на самые экстренные ситуации. Обязательно заведите отдельный счет, лучше даже в отдельном банке — только для сбережений», — также порекомендовал Клопенко.

Кроме того, он посоветовал рассмотреть возможность открытия брокерского счета и попытаться найти безопасный способ долгосрочного инвестирования ваших сбережений, таких, как 10−20 акций голубых фишек, американских и российских компаний, ПИФ, индексные фонды или государственные облигации.

Вместе с тем эксперт заявил, что важно диверсифицировать свои сбережения и часть из них хранить в рублях (или в российских ценных бумагах), часть — держать в долларах США (или в иностранных ценных бумагах), часть — вложить в евро или также в иностранных ценных бумагах.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая президент России Владимир Путин заявил, что восстановление уровня доходов российских граждан должно быть приоритетной задачей для властей.