Москва, , 08:53 — REGNUM Температура воздуха в Москве 2 июня перешагнёт 20-градусный рубеж, сообщает центр «Фобос».

"Сегодня столичный регион останется под опекой скандинавского антициклона, благодаря чему осадки маловероятны, из-за отдельных кучевых облаков будет выглядывать солнце, а столбики термометров поднимутся до 20-градусной высоты», — рассказали синоптики.

В столице ожидается переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до 21 градуса, в Московской области — до 22 градусов. Скорость ветра будет достигать восемь метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные дожди обрушились на южно-китайскую провинцию Гуандун, вызвав подтопление в нескольких городах и приостановку авиасообщения.

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