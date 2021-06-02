Самара, , 08:55 — REGNUM Машиностроители Самарской области вошли в топ-5 лидеров СоюзМаша РФ. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в работе отчетно-выборного съезда Союза машиностроителей РФ в Москве.

Председатель, генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что сейчас региональные отделения СоюзМаша работают в 72 регионах России.

«При этом наиболее эффективно работают реготделения в Самарской, Тульской, Ростовской и Пензенской областях, Башкирии», — приводит пресс-служба его слова.

По словам Азарова, объем отгрузки в областном машиностроительном комплексе в 2020 году составил 38,5% от общего объема промышленных товаров Самарской области.

«Успех не случаен. Региональное отделение СоюзМаша работает очень активно и всегда находится на передовой воплощения в жизнь всех идей и разработок как в технологической сфере, так и в сфере идеологической. Самое тесное сотрудничество с СоюзМашем позволяет нам достигать результатов даже в самые непростые периоды», — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных услуг и работ в прошлом году превысил 1,5 трлн рублей.