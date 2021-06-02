Санкт-Петербург, , 08:58 — REGNUM Скоростные пассажирские суда на подводных крыльях «Метеор» связали центр Северной столицы с новым туристско-рекреационным кластером «Остров фортов» в Кронштадте.

Форт «Петр I» Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», новый водный маршрут начинается с причала у Сенатской площади, также пассажиры могут попасть на «Метеор» в Кронштадт с причала на Дворцовой набережной. Конечной точкой маршрута является Зимняя пристань у форта Петр I. Отправление ежедневно четыре раза в день. Билет туда и обратно стоит 2200 рублей.

Ранее был открыт новый маршрут из Петербурга в Шлиссельбург.