Санкт-Петербург, 2 июня, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Скоростные пассажирские суда на подводных крыльях «Метеор» связали центр Северной столицы с новым туристско-рекреационным кластером «Остров фортов» в Кронштадте.

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Петр I»

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», новый водный маршрут начинается с причала у Сенатской площади, также пассажиры могут попасть на «Метеор» в Кронштадт с причала на Дворцовой набережной. Конечной точкой маршрута является Зимняя пристань у форта Петр I. Отправление ежедневно четыре раза в день. Билет туда и обратно стоит 2200 рублей.

Ранее был открыт новый маршрут из Петербурга в Шлиссельбург.