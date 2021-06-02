В Петербурге открыли маршрут «Метеоров» в Кронштадт
Санкт-Петербург, 2 июня, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Скоростные пассажирские суда на подводных крыльях «Метеор» связали центр Северной столицы с новым туристско-рекреационным кластером «Остров фортов» в Кронштадте.
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», новый водный маршрут начинается с причала у Сенатской площади, также пассажиры могут попасть на «Метеор» в Кронштадт с причала на Дворцовой набережной. Конечной точкой маршрута является Зимняя пристань у форта Петр I. Отправление ежедневно четыре раза в день. Билет туда и обратно стоит 2200 рублей.
Ранее был открыт новый маршрут из Петербурга в Шлиссельбург.
«Остров фортов» — проект комплексного развития территории, реализующийся по поручению президента Росси. Он предполагает создание туристско-рекреационного кластера общей площадью 150 га (с акваторией) с комфортными общественными пространствами: благоустроенной набережной, музейно-парковым комплексом, социальными, научными, образовательными и жилыми объектами, а также отреставрированными и приспособленными под современное использование кронштадтскими фортами. Площадь первой очереди парка — 9 га. Открыта 8 августа 2020 года. Парк находится на исторической территории в непосредственной близости от кронштадтских фортов «Кроншлот», «Петр Первый» и «Император Александр Первый», которые являются объектами культурного наследия под охраной ЮНЕСКО.